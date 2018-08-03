Уникальную эндоскопическую операцию по спасению младенца впервые провели в Ижевске

Опубликована: 1 Августа 2018 г. 14:51





В Ижевске специалисты хирургической службы Республиканской детской клинической больницы провели операцию по коррекции атрезии пищевода. Такая операция впервые проведена в республике эндоскопически, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ранее при таком пороке использовался классический метод торакотомии, при котором грудная клетка разрезалась. Эндоскопическая операция позволила максимально уменьшить травму и улучшить исход хирургического лечения. Операция шла 4 часа и проводилась через трехмиллиметровые отверстия в грудной клетке.