Уникальную эндоскопическую операцию по спасению младенца впервые провели в Ижевске

Опубликована: 1 Августа 2018 г. 14:51

В Ижевске специалисты хирургической службы Республиканской детской клинической больницы провели операцию по коррекции атрезии пищевода. Такая операция впервые проведена в республике эндоскопически, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ранее при таком пороке использовался классический метод торакотомии, при котором грудная клетка разрезалась. Эндоскопическая операция позволила максимально уменьшить травму и улучшить исход хирургического лечения. Операция шла 4 часа и проводилась через трехмиллиметровые отверстия в грудной клетке. 


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