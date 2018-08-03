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Три ограбления за двое суток совершил рецидивист в Ижевске
Опубликована: 1 Августа 2018 г. 16:06 Житель Удмуртии напал на три микрофинансовые организации Ижевска. Утром 19 июня мужчина в медицинской маске пришел в офис на улице Молодежная, достал пистолет и начал требовать деньги. Сотрудница отдала ему из кассы более 23,5 тыс. рублей.
Через несколько часов обвиняемый напал на другую микрофинансовую организацию на улице Пушкинская. Однако здесь работница оказала сопротивление, и мужчина несколько раз её ударил и убежал, пишет СУСАНИН.
На следующий день, 20 июня, грабитель продолжил свои злодеяния на улице Гагарина. Угрожая работникам пневматическим пистолетом, украл более 24 тыс. рублей.
Личность преступника удалось установить по отпечаткам. Им оказался 42-летний житель Завьяловского района, который ранее был судим и вышел из тюрьмы в 2015 году. Полиция нашла разбойника через час после последнего ограбления. У него изъяли пистолет и часть похищенных средств, а около 20 тыс. рублей он уже успел потратить. Всего ему удалось украсть около 48 тыс. рублей.
Грабитель вину признал. Сейчас он заключен под стражу, ведется предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 162 УК России («Разбой»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.