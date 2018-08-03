Митинг против строительства высотных домов прошел на Татар-базаре в Ижевске

Опубликована: 2 Августа 2018 г. 09:30

Вечером 29 июля жители Татар-базара выступили против строительства многоэтажных жилых домов в микрорайоне с частной застройкой.

Около 500 человек вышли на митинг с требованиями прекратить работы и прислушаться к мнению жителей. Люди поднимали вверх вилки, показывая, что они уже не верят властям и снимают со своих ушей всю «лапшу», которую им навешали. 

Ранее, Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказывал, что взял ситуацию на Татар-базаре под контроль. Обещано было создание рабочей группы, которая займется внесением изменений в генплан Ижевска и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Группа должна была действовать до середины апреля, но она так и не завершила работу.

В декабре прошлого года прошли публичные слушания, где граждане выступили против строительства многоэтажек, которое ведут ЖК «Видный» и ЖК «Морковь». При этом проходят и другие публичные слушания, о которых, как рассказал «Udm-info» житель микрорайона Леонид Асланов, большинство не знает.








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