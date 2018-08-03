Ижевские мотоциклы проекта "Кортеж" выпустят под маркой ИЖ

Опубликована: 2 Августа 2018 г. 10:47



фото: news.drom.ru фото: news.drom.ru

Мотоциклы проекта «Кортеж», которые выпускает корпорация «Ростех», выйдут на рынок под маркой «Иж» сообщила «Российская газета».

Гендиректор компании Сергей Чемезов сообщил, что работы над новой машиной весом около 500 кг ведет концерн «Калашников». При изготовлении мотоцикла будут использовать технологии и дизайн, применяемые для бренда Aurus.

Мотоциклы готовят к продажам в России и других странах, однако стоимость пока не определили.

В ноябре прошлого года образец нового мотоцикла «Иж» представили президенту России Владимиру Путину.