Юрия Тюрина могут не пустить на выборы из-за фальшивых подписей

Опубликована: 2 Августа 2018 г. 12:05





Удм-инфо



Избирательная комиссия пока не приняла окончательного решения и ждет заключения эксперта-криминалиста, проверявшего подписи.Удм-инфо напоминает , что бывший градоначальник Ижевска пошел на в довыборы в Городскую думу Ижевска по 10-му одномандатному округу «Колтоминский». «Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания», - написал 25 июля на своей странице в соцсети Тюрин.

Ранее бывший мэр Ижевска Юрий Тюрин сообщил на своей страничке «ВКонтакте»: «Сегодня в ТИК Октябрьского района передал документы с подписями жителей округа в поддержку моего выдвижения в качестве кандидата в депутаты Городской думы Ижевска».