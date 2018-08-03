Юрия Тюрина могут не пустить на выборы из-за фальшивых подписей

Опубликована: 2 Августа 2018 г. 12:05

Tелеграм-канал LIFE 18 сообщает, что «из 123 подписей, героически собранных штабом Тюрина в его поддержку, 18 оказались недействительными. А по закону таких подписей может быть не больше 11».

Ранее бывший мэр Ижевска Юрий Тюрин сообщил на своей страничке «ВКонтакте»: «Сегодня в ТИК Октябрьского района передал документы с подписями жителей округа в поддержку моего выдвижения в качестве кандидата в депутаты Городской думы Ижевска».

Избирательная комиссия пока не приняла окончательного решения и ждет заключения эксперта-криминалиста, проверявшего подписи.

Удм-инфо напоминает, что бывший градоначальник Ижевска пошел на в довыборы в Городскую думу Ижевска по 10-му одномандатному округу «Колтоминский». «Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания», - написал 25 июля на своей странице в соцсети Тюрин.




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