Не оскудела талантами ижевская земля: суперкар из изоленты и пенопласта

Опубликована: 2 Августа 2018 г. 13:38

Взяв обычную, недобитую владельцами и ржавчиной, "девятку", ижевчане собрали на ее основе суперкар.

Обвес делает вид старого ВАЗ-2109 похожим на футуристический автомобиль, полосы изоленты изящно оттеняют ржавчину на капоте. Единственное, что кажется чужеродным на этом порождении сумрачных ижевских автоконструкторов, это шильдик Ауди, похоже, снятый с настоящего немецкого автомобиля.

Машины вызвала фурор на ночной набережной Ижевска. Всем понравилась идея того, что несколько кусков пенопласта, выдранных из упаковки холодильника, и пара метров синей изоленты могут буквально преобразить унылый "мокро-асфальтовый" автомобиль. Про какие-то рекордные скорости говорить не приходится, но успех фотографий авто в Инстаграме и Вконтакте однозначно зачтен.



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