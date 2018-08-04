Машину заявившего в ГИБДД на депутата от ЛДПР изуродовали за 3 тыс рублей

Опубликована: 3 Августа 2018 г. 17:29

Пользователи социальной сети опубликовали в одной из глазовских групп видеозапись, на которой видно, как мужчина, похожий на  депутата совета депутатов Глазвоского района от ЛДПР Максима Гомоюнова, посадил за руль автомобиля своего ребенка к себе на колени. 

«У него, видимо, запасные дети есть», «Отцом его сложно назвать, родители заботятся о детях и думают об их безопасности!»— прокомментировали видео в группе ГГГС Вконтакте жители Глазова. 

Как только видео появилось в сети, горе-отцом заинтересовались в ГИБДД. Они выяснили личность водителя и оштрафовали на 3 тыс рублей 38-летнего депутата Глазовской районной думы, который, как оказалось, возглавляет комиссию по местному нормотворчеству, вопросам законности и правопорядка и депутатской этике. 

Между тем, сегодня стало известно, что автору видео неизвестные исцарапали машину гвоздем. Но, похоже, это не первый раз, когда Гомоюнов оказывается по ту сторону закона. Как утверждает сайт "Российской энциклопедии депутатов", в 2002 году он уже был осужден за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, по части третьей статьи 228 УК РФ.

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