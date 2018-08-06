Пятеро пострадали в Ижевске в результате наезда БМВ на остановку транспорта

Опубликована: 5 Августа 2018 г. 20:54

Пять человек пострадали в Ижевске 4 августа в 16:50 из-за наезда попавшего в аварию автомобиля на остановку на улице Вараксино

БМВ отбросило на остановочный комплекс после столкновения с «Маздой», сообщило агентство «Интерфакс».

Трое из пострадавших - подростки 14 и 15 лет. Кроме того, пострадал 18-летний молодой человек. Очевидцы аварии группе в Вконтакте "Типичный Ижевск" сообщают, что как минимум у одного из оказавшихся на пути БМВ есть переломы.



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