Семья жителя Удмуртии, погибшего при крушении вертолета в Сибири, получит компенсацию

Опубликована: Сегодня 12:10



Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Власти Удмуртии намерены поддержать родственников погибшего. Кроме того, родственники получат компенсацию от перевозчика и "Роснефти". Еще семьям погибших пассажиров положены страховые выплаты более 2-х миллионов рублей.СК РФ сообщает, что вертолет Ми-8 с подвесным грузом взлетел около 10 часов утра. На внешней лебедке висела металлоконструкция. Через 10-15 минут с соседней площадки взлетел Ми-8 с вахтовиками и, возможно, лопастями задел лебедку с подвесным грузом. Рухнул на землю с высоты примерно 100 метров. Оба топливных бака взорвались. В авиакатастрофе погибли 18 человек: 15 вахтовиков Ванкора и 3 члена экипажа "Ютейр".Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета RA-25640 - 1985 года рождения - закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 - в качестве командира воздушного судна. Среди остальных следствие рассматривает версию произошедшего - ошибка пилотирования. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Эксперты изучают бортовые самописцы.