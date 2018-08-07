Семья жителя Удмуртии, погибшего при крушении вертолета в Сибири, получит компенсацию

Опубликована: Сегодня 12:10

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
Среди разбившихся на вертолете Ми-6 в Туруханском районе Красноярского края оказался житель Удмуртии Камиль Хисамутдинов, сообщается на сайте "Izhlife".

Власти Удмуртии намерены поддержать родственников погибшего. Кроме того, родственники получат компенсацию от перевозчика и "Роснефти". Еще семьям погибших пассажиров положены страховые выплаты более 2-х миллионов рублей. 

СК РФ сообщает, что вертолет Ми-8 с подвесным грузом взлетел около 10 часов утра. На внешней лебедке висела металлоконструкция. Через 10-15 минут с соседней площадки взлетел Ми-8 с вахтовиками и, возможно, лопастями задел лебедку с подвесным грузом. Рухнул на землю с высоты примерно 100 метров. Оба топливных бака взорвались. В авиакатастрофе погибли 18 человек: 15 вахтовиков Ванкора и 3 члена экипажа "Ютейр". 

Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета RA-25640 - 1985 года рождения - закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 - в качестве командира воздушного судна. Среди остальных следствие рассматривает версию произошедшего - ошибка пилотирования. Заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Эксперты изучают бортовые самописцы.


Теги
ДТП бюджет Ижевск безопасность Москва Владимир Путин ветеран зоопарк СКП Дмитрий Медведев конкурс технологии образование школа Игра Россия Ува животные погода терроризм пожар Глазов Интернет торговля медицина суд прокуратура творчество фестиваль пристав рейтинг молодежь Малая Пурга ремонт Сарапул МЧС траур дороги убийство физкультура розыск строительство футбол США Новый год/Рождество спортсмен алкоголь дети финансы полиция Госсовет УР кино звезда Можга инвалид свадьба банк СМИ ИжГТУ религия ЖКХ наркотики Голливуд телевидение депутат Ижавто Завьялово транспорт Украина лес выставка природа занятость праздник Воткинск армия штраф Балезино МВД видео оружие ГИБДД выборы здоровье хоккей музыка пенсия промышленность самолет бизнес Александр Волков семья правительство вода преступление долг туризм ГЖД мода Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода