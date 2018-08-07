В Ярском районе Удмуртии сгорел дом и надворные постройки

Опубликована: Сегодня 14:17





В Ярском районе Удмуртии 5 августа сгорел жилой дом и надворные постройки площадью 217 кв метров.

Сообщение о пожаре поступило в 17 часов 39 минут. На место происшествия выехал пожарный расчет в составе 4 человек и 3 единиц техники. Кроме того, от добровольной пожарной охраны к тушению привлекались 3 человека и 1 единица техники.В 18:40 возгорание удалось локализовать. В 19:36 пожар был полностью потушен. В результате происшествия уничтожены жилой дом и надворные постройки.