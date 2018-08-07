Юрий Тюрин с нарушениями стал кандидатом в депутаты Гордумы Ижевска

Опубликована: Сегодня 17:47





Избирком принял окончательное решение и, несмотря на нарушения, Юрий Тюрин пошел на выборы.



Ранее телеграм-канал LIFE 18 сообщил, что «из 123 подписей, героически собранных штабом Тюрина в его поддержку, 18 оказались недействительными. А по закону таких подписей может быть не больше 11».

«Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания», - написал 25 июля на своей странице в соцсети Тюрин.