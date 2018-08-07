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Юрий Тюрин с нарушениями стал кандидатом в депутаты Гордумы Ижевска
Опубликована: Сегодня 17:47 Бывший градоначальник Ижевска пошел на в довыборы в Городскую думу Ижевска по 10-му одномандатному округу «Колтоминский». Об этом бывший мэр Ижевска Юрий Тюрин сообщил на своей страничке «ВКонтакте».
«Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания», - написал 25 июля на своей странице в соцсети Тюрин.
Ранее телеграм-канал LIFE 18 сообщил, что «из 123 подписей, героически собранных штабом Тюрина в его поддержку, 18 оказались недействительными. А по закону таких подписей может быть не больше 11».