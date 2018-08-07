Юрий Тюрин с нарушениями стал кандидатом в депутаты Гордумы Ижевска

Опубликована: Сегодня 17:47

Бывший градоначальник Ижевска пошел на в довыборы в Городскую думу Ижевска по 10-му одномандатному округу «Колтоминский». Об этом бывший мэр Ижевска Юрий Тюрин сообщил на своей страничке «ВКонтакте».

«Я должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания», - написал 25 июля на своей странице в соцсети Тюрин.

Избирком принял окончательное решение и, несмотря на нарушения, Юрий Тюрин пошел на выборы. 

Ранее телеграм-канал LIFE 18 сообщил, что «из 123 подписей, героически собранных штабом Тюрина в его поддержку, 18 оказались недействительными. А по закону таких подписей может быть не больше 11».


Теги
дороги праздник пожар Украина Балезино алкоголь животные Можга медицина финансы Завьялово занятость СМИ Ува технологии ЖКХ траур Интернет ДТП Госсовет УР прокуратура физкультура самолет ветеран Сарапул наркотики Голливуд школа выборы убийство звезда инвалид спортсмен лес Игра безопасность туризм видео свадьба Удмуртия бизнес вода молодежь мода Глазов правительство банк армия природа здоровье бюджет суд Александр Волков торговля религия Воткинск ИжГТУ пенсия конкурс Ижавто погода зоопарк ГЖД строительство полиция штраф депутат пристав МВД промышленность СКП оружие выставка США розыск ГИБДД Россия Москва телевидение дети футбол Новый год/Рождество кино транспорт семья Ижевск долг преступление ремонт Малая Пурга Дмитрий Медведев терроризм образование музыка Владимир Путин рейтинг творчество хоккей МЧС фестиваль
Все теги
Яндекс.Погода