Смертельная опасность: молния попала в двух мальчиков в Удмуртии.

Опубликована: 6 Августа 2018 г. 13:15





Подростки находились на улице вместе со взрослым родственником, который и оказал им первую помощь. «Скорая помощь» доставила детей в реанимационное отделение. В настоящее время их состояние улучшается.На открытой местности не стоит пытаться укрыться под деревьями или стогом сена, бежать, идти или стоять во весь рост, а также подниматься на любую возвышенность. Для того, чтобы избежать попадания молнии, нужно найти яму или овраг, либо просто присесть на корточки, не приближаться к высоким одиноко стоящим деревьям, не подходить к водоемам и выключить сотовый телефон