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Взорвавшего дом с людьми в Ижевске отправят на принудительное лечение
Опубликована: 7 Августа 2018 г. 19:18 Подозреваемого в обрушении части жилого дома в Ижевске на улице Удмуртской, 261, могут отправить на принудительное лечение, так как обвиняемый страдает хроническим расстройством.
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила: «По данным следствия, Алексей Копытов <…> отсоединил шланг газовой плиты от трубы газораспределения и закрыл все окна и входную дверь. В помещениях квартиры произошло накопление газа во взрывоопасной концентрации, его последующее воспламенение и хлопок, повлекший обрушение подъезда дома». Уголовное дело передали в суд, который должен решить вопрос о принудительном лечении мужчины.
Напомним, что из-за взрыва обрушились 8 квартир, погибли 7 человек, в том числе двое детей, травмы получили 11 человек. Потерпевшими признали 450 человек. Жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения, задержали вечером 10 ноября. 27-летний мужчина рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его», пишет СУСАНИН.