В Глазове взяли педофила, извращавшегося в детской телестудии

Опубликована: 9 Августа 2018 г. 17:03





По подозрению развращении и сексуальном насилии над несовершеннолетними задержан 53-летний житель Глазова. В Следственном комитете установили двоих детей, страдавших от действий педофила в течение нескольких лет, начиная с достижения ими 13-летнего возраста.

Мужчина более 10 лет проработал учителем в детской телестудии. Он предлагал некоторым ученикам задержаться, развращал их и совершал сексуальное насилие над ними.Злодей задержан. Чтобы установить все эпизоды преступной деятельности и потерпевших детей, следователи обращаются с просьбой сообщить информацию в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 49 или по тел. (3412) 41-39-20, 41-39-27.