Властвовать, править и диктовать условия: в Удмуртии ищут менеджера по управлению стадом

Опубликована: 10 Августа 2018 г. 14:01





Из названия специальности можно сделать вывод, что ищут пастуха - но нет. Это важный специалист с опытом работы в 5 лет в ведении которого буду 5 хозяйств с общим поголовьем в 14 000 коров.В обязанности специалиста входят:Практическое управление агрокомплексами;Знание программ управления стадом (доение, группировка, воспроизводство, вакцинация, лечение, оценка молодняка);Внедрение отчётности о здоровье поголовья и надоях;Ведение базы КРС и закупки племенного скота.Все это требует профессионального образования и обширного опыта работы в подобных должностях. За это работодатель готов хорошо заплатить, обеспечить добровольной медстраховкой, зарубежными стажировками, оплатить спортклуб, бензин и сотовую связь.