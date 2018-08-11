|
Властвовать, править и диктовать условия: в Удмуртии ищут менеджера по управлению стадом
Опубликована: 10 Августа 2018 г. 14:01 Подразделение холдинга ООО "КОМОС" "Русская Нива" ищет важного сотрудника - менеджера по управлению стадом.
Из названия специальности можно сделать вывод, что ищут пастуха - но нет. Это важный специалист с опытом работы в 5 лет в ведении которого буду 5 хозяйств с общим поголовьем в 14 000 коров.
В обязанности специалиста входят:
Практическое управление агрокомплексами;
Знание программ управления стадом (доение, группировка, воспроизводство, вакцинация, лечение, оценка молодняка);
Внедрение отчётности о здоровье поголовья и надоях;
Ведение базы КРС и закупки племенного скота.
Все это требует профессионального образования и обширного опыта работы в подобных должностях. За это работодатель готов хорошо заплатить, обеспечить добровольной медстраховкой, зарубежными стажировками, оплатить спортклуб, бензин и сотовую связь.