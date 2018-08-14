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Целовать песок: на Камчатке продают песок по которому ходил премьер Медведев
Опубликована: Сегодня 10:58 На Авито появилось объявление, согласно которому житель Камчатки готов продать песок на который ступала нога премьера Дмитрия Медведева, за 100 тысяч рублей.
Сейчас объявления о продаже на сайте уже нет, но утверждать, что песок продан нельзя, это пока не известно.
Рупостер со ссылкой на НТВ сообщает, что Дмитрий Медведев 10 августа прибыл на Камчатку и провел на полуострове несколько совещаний, в том числе на древнем вулканическом песке Халактырского пляжа на берегу Тихого океана.