Алина Загитова снялась в рекламе популярной в Японии мобильной игры

Опубликована: Сегодня 10:53 Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова продолжает покорять Японию. По сообщению "Комсомольской правды" она уже стала лицом крупного косметического бренда, а сейчас перевоплотилась в героиню аниме.

Как сообщает издание Magireco, в честь годовщины запуска популярной мобильной игры «Magia Record», Алина предстала в образе главного персонажа – девушки Мадоки Канамэ.

- Это первый раз, когда надеваю такой необычный костюм! Это очень весело и считаю, что такие платья мне идеально подходят, - поделилась девушка.

Создатели фотосессии и поздравительного ролика считают, что именно Алина может перевоплотиться в этого персонажа. Девочка из игры с упорством добивается своей цели, тоже самое Алина делает на льду. Героиня через боль и страдания превращается в волшебницу.

С 15 августа видеоролики с Алиной будут транслировать на всю Японию.




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