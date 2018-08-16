Эхо гражданской войны: за ржавые Маузер и ружье в Сарапуле осудят коллекционера

Опубликована: Сегодня 10:15

УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с уголовным розыском межмуниципального отдела МВД России «Сарапульский» за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов задержан 56-летний житель Сарапула. 

Правоохранители обнаружили и изъяли пистолет системы «Маузер» калибра 7,63 мм, гладкоствольное ружье 12 мм и винтовочные патроны калибра 7,62 мм.

Подозреваемый занимался поиском предметов старины в Сарапуле, нашел оружие и боеприпасы в одном из заброшенных домов, расположенных на территории, и хранил находку в своей коллекции.

Оружие и боеприпасы изъяты. Возбуждено уголовное дело. Коллекционеру грозит до 4 лет лишения свободы по ч. 1 ст.222 УК РФ. 

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации граждане могут избежать уголовной ответственности только в случае добровольной выдачи незаконно хранимого оружия в органы внутренних дел.

Уже несколько лет в республике реализуется программа добровольной сдачи оружия. Осуществляется плата за каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый сданный грамм взрывчатого вещества, за предоставленную информацию в следующих размерах:

за нарезное огнестрельное оружие - 5000 рублей;

за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота, - 3000 рублей;

за обрезы, самодельное огнестрельное оружие - 3000 рублей;

за газовое, холодное и метательное оружие - 1000 рублей;

за один патрон к нарезному огнестрельному оружию - 20 рублей;

за одно взрывное устройство - 2000 рублей;

за один грамм взрывчатого вещества - 2 рубля;

за достоверную информацию о незаконном хранении оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - 50 процентов от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия, патронов к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.


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