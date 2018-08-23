В Ижевском зоопарке представили львят

Опубликована: 21 Августа 2018 г. 14:57


Трое львят родились 7 июля у африканского льва Руслана и его избранницы Людмилы.

Людмила становится матерью не в первый раз. И всегда проявляет себя чуткой, заботливой и внимательной по отношению к своим деткам. Так было и на этот раз. Но буквально несколько недель назад выяснилось, что у Людмилы не хватает молока. Львята не наедаются, плохо спят, постоянно пищат и требуют пищу. Поэтому малышей решено было отлучить от самки во имя спасения. Мама отнеслась с пониманием к сложившейся ситуации и не препятствовала сотрудникам, зная, что они не подведут и обязательно помогут.

Гуляют львята ежедневно с 9:00 до 11:00 и с 16:00 до 18:00 в куполообразном вольере напротив леопардов. Они подросли, окрепли, прекрасно себя чувствуют. Питаются львята не просто молоком и мясом. На днях малыши прошли необходимую вакцинацию. И ветеринары вынесли вердикт, что теперь им можно выходить на прогулки.

Все трое львят оказались самцы, потому им подобрали подходящие клички: Алангасар, Ядыгар и Мардан. Алангасары – это титаны, обитавшие по приданию на удмуртской земле, а братья Ядыгар и Мардан – богатыри, защищавшие наши территории.



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