В Сарапуле разработали электрический авиадвигатель-генератор для российского самолета

Опубликована: 22 Августа 2018 г. 13:31





Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ», Сарапул, Удмуртия) представил на международном военно-техническом форуме «Армия – 2018» двигатель-генератор для российского электрического самолета АВФ-32НС, разработанного московским ООО «НаукаСофт».



Сарапульский двигатель-генератор ДГ-30НС мощностью в 30 кВт будет главным двигателем самолета. который и поднимет его в небо.



«При работе над новым агрегатом, разработанным нашими партнерами из компании «НаукаСофт», удалось решить сложную задачу проектировщика: создать мощный двигатель-генератор с повышенной частотой оборотов в компактном корпусе и с идеальной балансировкой движущихся элементов», - рассказал о новом изделии генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.



ДГ-30НС может работать как в режиме двигателя, так и в режиме генератора. Агрегат оснащен центробежным охлаждающим вентилятором, который дает ему возможность эффективно работать при вращении в обе стороны.



«Мы давно работаем с данным предприятием (АО «СЭГЗ) над различными оборонными проектами, и новое направление будет перспективным», - сказал главный инженер проекта ООО «НаукаСофт» Альберт Давидов. Планируется, что самолет будет питаться или водородными элементами или аккумуляторами.





