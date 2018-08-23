Собрав баблишка в стиле Навального, председатель ПАРНАСа Удмуртии умер, а потом воскрес

Опубликована: Сегодня 10:46





Руководитель удмуртского отделения партии ПАРНАС Руслан Тимуршин собирал деньги на лечение рака мозга, потом его родственники собирали уже на похороны. Когда собрали - Тимуршин «воскрес». На своей странице в Facebook "политик" написал принес извинения за сообщения о своей смерти.

Тимуршин отказался назвать причины такого поведения, но подчеркнул, что уже вернул часть денег, переведенных его родственникам. Тимуршин призвал написать ему тех, кто перечислял деньги и надеется получить их обратно.

«Уже на третий день стало известно, что он живой — его в парке в Сарапуле видели, как он с дочерьми гулял», — сообщает «Реальное время» со ссылкой на знакомого руководителя реготделения ПАРНАСа.

Напомним, что о смерти Тимуршина сообщалось 11 августа. Тогда кончину политика также подтвердил Бегишев. По словам друзей, причиной якобы стало онкологическое заболевание.



