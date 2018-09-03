Министром внутренних дел Удмуртии стал полковник полиции Алексей Попов

Опубликована: 29 Августа 2018 г. 14:43





Новый министр внутренних дел приедет в Удмуртию. Указом президента Российской Федерации на этот пост назначен полковник полиции Алексей Попов. До этого он был заместителем начальника УМВД России по Архангельской области — начальником полиции.

Напомним, что в апреле 2018 года Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу МВД Удмуртской Республики Александра Первухина. Все это время обязанности исполнял Олег Мальцев.