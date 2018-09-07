Свыше тысячи ижевчан участвовали в профсоюзном митинге против пенсионной реформы

Опубликована: 5 Сентября 2018 г. 13:03







По мнению профсоюзных деятелей, более поздний выход на пенсию спровоцирует рост безработицы, при том, что пока максимальный размер пособия по безработице составляет всего лишь 4900 рублей в месяц. Так же, указал Шерстобит, так и не были созданы 25 миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест. Рынок труда не только не растет, а наоборот – сжимается. Далеко за примерами ходить не надо - «Ижметмаш» (бывший «Буммаш») – сокращено 700 человек, Ижевский механический завод – за последние годы уволено более половины работников.



По статистике Всемирного банка, доля мужчин в России, доживающих до 65 лет, составляет всего 57%, то есть почти половина мужского населения не доживает до нового возраста выхода на пенсию.



Приехавший из Глазова специально для участия в митинге председатель профсоюзной организации Чепецкого механического завода Владимир Богатырёв предложил закрепить в проекте закона о пенсионной реформе возраст выхода работников, отработавших не менее 10 лет – мужчины и 7,5 лет – женщины в особо вредных условиях труда (1-ая сетка) 50 лет и 45 лет соответственно; возраст выхода работников, отработавших во вредных условиях труда (2-ая сетка) 55 лет - мужчины и 50 лет - женщины. «Это касается работников практически всех промышленных предприятий республики, - сказал он, - а также учреждений, в которых в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда есть классы работ выше 3.1».



Кандидат исторических наук, доцент Ижевского государственного технического университета Ольга Клецкина рассказала: «31 августа ректор сообщил, что средняя зарплата доцента по вузу составляет 60 тысяч рублей при среднем окладе в 27 тысяч, - рассказала она, - В настоящее время через систему надбавок и премий перераспределяется более 50 % фонда заработной платы преподавателей. При этом в массе своей преподаватели получают чуть больше установленного должностного оклада. Считаю, такой подход недопустимым, ибо он порождает социальное неравенство среди преподавателей. Заработная плата преподавателя на 70 % должна формироваться из должностного оклада и только на 30 % — из стимулирующих надбавок. Современное поколение преподавателей-пенсионеров продолжает трудиться в высшей школе по причине трудности существования на пенсионное пособие в размере от 18 до 23 тысяч рублей."



Митинг завершился принятием резолюции членов федерации профсоюзов УР, которой говорится:Используя законные средства борьбы за свои конституционные права, выражая консолидированную позицию ФНПР, участники митинга ТРЕБУЮТ от Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

Уменьшить предлагаемый возраст выхода на пенсию, сохранить прежний порядок выхода на досрочную пенсию педагогических и медицинских работников. Принять комплекс мер по ликвидации «серых» схем заработной платы, выводу из тени «нелегальной» занятости. Принять дорожную карту по повышению МРОТ до величины минимального потребительского бюджета. Принять законодательный акт об особенностях выхода на пенсию лиц, занятых тяжелым физическим трудом (не имеющим права на досрочную пенсию). Сохранить право на оформление пенсии досрочно в случае увольнения по сокращению численности (штата). В связи с повышением возраста выхода на пенсию сократить продолжительность рабочего времени. Увеличить срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до предоставления места в дошкольном учреждении. Ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Отменить специальные пенсии и доплаты к ним. Утвердить единый доступный для понимания расчет пенсий для всех граждан Российской Федерации на основе заработной платы, стажа и условий труда."

По сообщению федерации профсоюзов Удмуртии, всего в митинге приняли участие более двух тысяч человек приняли участие сегодня.4 сентября, в митинге, организованном Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики. На Центральной площади Ижевска собрались работники бюджетной и производственной сферы, представители двухсот тысяч членов профсоюзов в Удмуртии. Все они выразили своё несогласие с повышением пенсионного возраста.Открыл митинг председатель Федерации профсоюзов УР Сергей Шерстобит. Он отметил, что часть предложений Президента России, озвученных им в обращении к стране, смягчает реформу и соответствует предложениям профсоюзов, но, тем не менее, кардинально не меняет сути несправедливых преобразований: "Нам говорят, что в стране слишком много пенсионеров и слишком мало работающих и другого выхода для решения задачи повышения пенсий, кроме поднятия пенсионного возраста, не существует. Однако мы считаем по-другому. Недобор страховых взносов в Пенсионный фонд с нелегальных доходов ежегодно оценивается более чем в 2 триллиона рублей и на 70 % перекрыл бы дефицит его бюджета."