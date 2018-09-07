Тонну поддельного алкоголя изъяли в Удмуртии

Опубликована: 6 Сентября 2018 г. 11:20





1000 литров поддельного алкоголя изъяли полицейские Удмуртии в подпольном цехе в Завьяловском районе.

Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике сообщает: «При осмотре помещения оперативники обнаружили линию по ручному розливу спиртосодержащей продукции. В результате мероприятия полицейскими изъято около 1 000 литров спиртосодержащей жидкости, канистры, а также необходимая фурнитура для производства фальсифицированного алкоголя».

Производство алкоголя в гараже организовал 40-летний житель Ижевска. Полиция выясняет, кто еще был причастен к незаконному бизнесу.

Возбуждено уголовное дело.