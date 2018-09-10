9 тонн костей высыпалось из «КамАЗа» во время ДТП на трассе Ижевск-Можга.

Опубликована: 7 Сентября 2018 г. 16:17

Более 9 тонн костей крупного рогатого скота высыпалось из «КамАЗа» во время ДТП на трассе Ижевск-Можга.

Авария произошла в конце августа 2018 года. Сотрудники ГИБДД МВД выяснили, что груз везли без документов, о чём незамедлительно проинформировали республиканское ГУ ветеринарии.

Управление ветеринарии организовало экстренный выезд инспекторов отдела госветнадзора. Был организован пост по недопущению дальнейшего несанкционированного перемещения потенциально опасного груза.

Возбудителей опасных заболеваний не обнаружили. В соответствии с требованием весь груз направили на уничтожение, сообщает СУСАНИН.
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