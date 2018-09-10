Шоу «Голос» продолжается: иностранные спонсоры кинули баблишка на дискредитацию выборов

Опубликована: 8 Сентября 2018 г. 10:27





Уже завтра в России пройдет единый день голосования. Выборы состоятся в 80 регионах страны.

Сейчас в избирательных комиссиях по всей стране зарегистрировались уже более 50 тысяч независимых наблюдателей. Их специально готовят, что позволяет бороться с любыми нарушениями избирательного законодательства.

Более того, ЦИК России продолжает работу с нарушениями, зарегистрированными на выборах, проведенных в прошлые годы весной. Так на днях стало известно, что Элла Памфилова настаивает на уголовном преследовании тех, кто фальсифицировал выборы в Государственную Думу РФ в Воронежской области в 2016 году. «ЦИК настаивает, что было злоупотребление на выборах в сентябре 2016 года, мы проводили сами тщательную проверку. Мы считаем, что там была очевидная, наглая, циничная фальсификация,» – приводит слова председателя ЦИК ТАСС. Элла Памфилова напомнила, что по итогам проверки ЦИК пост покинул председатель воронежского избиркома Владимир Селянин, и добавила, что у избиркома достаточно оснований для обращения в прокуратуру.

Однако уже сейчас ясно, что несмотря на то, будут ли зафиксированы какие-то нарушения или нет, в России всегда будут организации, которые ставят легитимность еще несостоявшихся выборов под сомнение. Одной из них является организация «Голос». Это, как оказывается, довольно прибыльный бизнес. Электоральные «бизнесмены» из «Голоса» всегда скажут своим западным спонсорам то, что от них хотят услышать и за это их приглашают на самые разнообразные мероприятия так называемой «демшизы» в Евросоюзе и США.

НТВ называет бывшего исполнительного директора организации Лидию Шибанову координатором работы «независимых» наблюдателей со стороны западных структур. Сама называет «Голос» своими друзьями. Блогер Кирилл Стрельников в расследовании телеканала говорит: «Шибанова никогда не признается, кто на самом деле спонсирует «Голос». Потому что ее работа – втихаря передавать им деньги из-за границы. Работают они всегда по одной схеме. Шибанова едет в Литву за инструкциями и за деньгами от своих спонсоров. А сотрудники «Голоса» перед каждыми выборами устраивают провокации.»

Более того, ни на прошедших президентских выборах, ни на предстоящих выборах региональных ни один наблюдатель от «Голоса» не зарегистрировался. «Голос» официально сообщает, что будет следить за онлайн-трансляцией с избирательных участков. Но еще до выборов организация принялась отрабатывать деньги своих спонсоров статьями и даже аналитическим докладом, где заранее обвинила в некомпетентности всю систему контроля за выборами.



«Карта нарушений», совместный продукт американского фонда USAID и «Голоса», уже за неделю до региональных выборов уже показывал более 200 нарушений, большинство из которых были задокументировали местными избиркомами или прокуратурой, а не какими-то мифическими наблюдателями «Голоса». Там есть и забавное – жалоба на возможность проголосовать в ближайшее воскресенье, 9 сентября, для работающих работников завода в соседней школе с предложением прикрепиться туда, чтобы не прерывать работу на долго. Или жалоба на пригласительные на выборы от местного избиркома – такая себе обычная листовка без агитации. Есть и откровенные подтасовки: жалоба избирателя на то, что его нет в списке избирателей, при том, что его сразу, в течении минут, оперативно внесли в дополнительный список и он тут же получает право голосовать на своем участке. Однако на «Карте нарушений» этот факт остается нарушением.

Впрочем, фальсификации и откровенный троллинг спонсоров на «Карте нарушений» совсем не смущают западных кураторов «Голоса». Западные деньги текут рекой. Более того - еще недавно якобы независимая организация признавала факт иностранного финансирования открыто. Но сейчас ситуация изменилась. Чтобы избежать статуса иностранного агента, «Голосу» приходится искать обходные пути. Даже со своим постоянным куратором — Европейской платформой за демократические выборы (ЕПДВ) — наблюдатели больше не могут сотрудничать открыто, потому что структуру в России внесли в список нежелательных организаций. А вот директор ЕПДВ Штефани Шиффер не скрывает, что сотрудничает с «Голосом», рассказывает в своих интервью о наблюдателях, которых никто не видел.

«Голос» же, в потугах получить деньги западных кураторов, пойдет на что угодно, главное — чтобы за это хорошо платили. После нескольких задержаний сотрудников организации на границе с большими суммами валюты, электоральные «бизнесмены» начали искать сторонних посредников, которые могли бы эти деньги доставлять в качестве курьеров.



Подробности — в фильме «Потусторонний голос» из цикла «ЧП. Расследование».