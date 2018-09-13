19-летней совратительнице пятиклассника, родившей от него ребенка, в Ижевске грозит тюрьма

Опубликована: 12 Сентября 2018 г. 10:59





Прокуратура Индустриального района обвинила 19-летнюю ижевчанку в том совращении 15 летнего пятиклассника по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

В сентябре 2017 года в г.Ижевске обвиняемая и 15-летний подросток вступили в интимные отношения, причем молодая женщина на тот момент уже состояла в браке и имела малолетнего ребенка, но жила отдельно от супруга с новорожденной дочкой и бабушкой.

Юноша учился в 5 классе, поскольку несколько лет оставался на «второй год». Достоверно зная, что юноша не достиг 16-летнего возраста, женщина неоднократно вступала с ним в половую связь, нарушая его половую неприкосновенность и нормальное физиологическое и нравственное развитие.

В настоящее время у обвиняемой и потерпевшего родился ребенок, но за совершение преступления женщине грозит наказание до 4 лет лишения свободы.