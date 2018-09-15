Нового министра МВД представили в Удмуртии

Опубликована: 13 Сентября 2018 г. 11:01



Фото: МВД УР. Фото: МВД УР.

Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов представил в Ижевске нового министра МВД Удмуртии - полковника полиции Алексея Попова. До этого он занимал пост заместителя начальника Управления МВД по Архангельской области – начальника полиции.

После окончания Омского юридического института МВД России Алексей Попов прошёл путь от оперуполномоченного омского линейного управления на железнодорожном транспорте до заместителя начальника Управления МВД России по Архангельской области. «Кадровая политика нового министра — это его прерогатива. Мне импонирует, что он собирается опираться на местные кадры. И при этом мы чётко понимаем, что механизмы ротации работали и будут работать», - отметил Игорь Зубов.



Алексей Попов заявил, что никаких значительных изменений в кадровой политике ведомства не планируется: «Горд назначением в наш регион, в нашу республику, оружейное сердце России. Революций не будет, будем работать с тем, что есть здесь».

Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, в частности, сказал: «В первую очередь поздравляю Алексея Владимировича с назначением на такую ответственную и важную должность. Я хотел бы, Игорь Николаевич, в Вашем лице поблагодарить личный состав Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике за конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти республики. Ни одно мероприятие, проводимое на территории республики, не обходится без содействия и помощи сотрудников полиции».

Напомним, Указом Президента России Владимира Путина от 28 августа 2018 года Алексей Попов назначен на должность министра внутренних дел по Удмуртской Республике.