Антимонопольщики собрались наказать доставку роллов за нецензурную рекламу

Опубликована: 17 Сентября 2018 г. 13:36





УФАС заинтересовала реклама с фразой «Хочешь похудеть?!»."Отдельные буквенные сочетания в слове «ПОХУДЕТЬ» выделены курсивом и составляют единую группу, при соединении выделенных буквенных групп образуется слово, относящееся к ненормативной лексике", - говорится в сообщении ведомства.Добавим, рассмотрение дела запланировано на 21 сентября текущего года.