|
Антимонопольщики собрались наказать доставку роллов за нецензурную рекламу
Опубликована: 17 Сентября 2018 г. 13:36 За использование ненормативной лексики в рекламе доставки роллов в Ижевске возбуждено дело (ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе" "Использование бранных слов"), сообщает ГТРК "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу УФАС России по УР.
УФАС заинтересовала реклама с фразой «Хочешь похудеть?!».
"Отдельные буквенные сочетания в слове «ПОХУДЕТЬ» выделены курсивом и составляют единую группу, при соединении выделенных буквенных групп образуется слово, относящееся к ненормативной лексике", - говорится в сообщении ведомства.
Добавим, рассмотрение дела запланировано на 21 сентября текущего года.
Загрузка...