Антимонопольщики собрались наказать доставку роллов за нецензурную рекламу

Опубликована: 17 Сентября 2018 г. 13:36

За использование ненормативной лексики в рекламе доставки роллов в Ижевске возбуждено дело (ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе" "Использование бранных слов"), сообщает ГТРК "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу УФАС России по УР.

УФАС заинтересовала реклама с фразой «Хочешь похудеть?!».

"Отдельные буквенные сочетания в слове «ПОХУДЕТЬ» выделены курсивом и составляют единую группу, при соединении выделенных буквенных групп образуется слово, относящееся к ненормативной лексике", - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, рассмотрение дела запланировано на 21 сентября текущего года.



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