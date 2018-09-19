В День Оружейника на центральной площади Ижевска открылась выставка военной техники

Опубликована: 18 Сентября 2018 г. 13:44

Выставка военной техники заводов Удмуртии и ретроавтомобилей открылась в Ижевске. Мероприятие проходит в рамках празднования Дня Оружейника, сообщает ТРК "Моя Удмуртия".

Экспонаты представили ИЭМЗ «Купол», «Аксион-Холдинг», Сарапульский электрогенераторный завод, концерн «Калашников».

Посетители смогут увидеть натуральные образцы ЗРК «Тор-М2К», ЗРК «Тор-М2», ЗРК «Оса-АКМ», ЗИС-5 с Катюшей, ГАЗ АА (полуторка) с пулемётом Максим, тачанку, американский джип Виллис, автомобили ГАЗ 67, ГАЗ-М1, ГАЗ-М20, ГАЗ-69, ГАЗ-51А, УРАЛ-ЗИС, бронеавтомобиль Астейс, электромотоциклы ИЖ, БАС Соратник и Нахлебник, гражданский электромобиль UV-4.

Выставка будет работать 18 и 19 сентября, с 10:00 до 19:00. Вход свободный.



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