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Ижевск получит 3,37 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта
Опубликована: 20 Сентября 2018 г. 17:50 3,37 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта
Средства будут поступать частями в течение пять лет, сообщает СУСАНИН со ссылкой на «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в Удмуртии в течение пяти лет может появиться международный терминал. Также гендиректор «Ижавиа» заявил, что аэропорт сможет принимать современные самолеты. Сейчас авиакомпания проводит допуск для приема Sukhoi Superjet 100.
За счет Фонда развития в 2019 году направят 61,5 млн рублей, в 2020 году – 92,3 млн рублей, в 2021 году – 850 млн рублей, в 2022 году - 1,2 млрд, а в 2023 году - 1,166 млрд рублей. Кроме Удмуртии в Приволжском федеральном округе средства на восстановление получат аэропорты в Перми, Кирове и «Бегишево» в Татарстане.
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