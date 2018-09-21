Ленин выступил против Гитлера на выборах в Перу

Опубликована: Сегодня 13:28

Кандидат Гитлер Альба Санчесс баллотируется в мэры одного из небольших городов. Он представляет правую политическую партию, и называет себя "хорошим человеком", который привык к нападкам соперников из-за имени.

Еще один перуанец, Ленин Владимир Родригес Вальверде потребовал от избиркома, чтобы политику отказали в регистрации на выборы. Якобы Гитлер не имеет морального права занимать пост мэра, хотя уже занимал этот пост три года.

Однако суд Ленину отказал, сообщает телеканал "Россия 24". Тем временем, Гитлер Альба Санчес признался, что хотел сменить имя, но не сделал этого из уважения к родителям. В странах Латинской Америки принято называть детей в честь известных на весь мир исторических личностей.



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