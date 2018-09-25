Изнасиловавший пациентку врач заключен под стражу

Опубликована: Сегодня 16:08

Врача, обвиняемого в изнасиловании пациентки, взяли под стражу до 19 ноября.

Информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртской Республики сообщает, что 53-летний врач напал на пришедшую на прием после операции пациентку. По данным следствия, мужчина был пьян.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте обвиняемого. Защита обжаловала это решение. Напомним, по данным источника, знакомого с ситуацией, врач работал в городской клинической больнице №7.
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