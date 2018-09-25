Целая семья оказалась за решеткой за нападение на полицейских в Завьялово

Опубликована: 24 Сентября 2018 г. 16:29





21 сентября сотрудники МВД получили сообщение о квартирной краже. Решив проверить причастность одного из жителей села, правоохранители наведались к нему домой и обнаружили часть похищенного. Люди в форме предложили пьяному 25-летнему мужчине проехать с ними в отделение полиции, но он обматерил полицейских и отказался. В результате ему заломили руки за спину и надели наручники.От криков проснулись остальные члены семьи – 22-летний брат и мать с отцом, которые также были пьяны. Вчетвером члены семьи напали на правоохранителей, стали их избивать. Полицейские не доставали табельное оружие поскольку дома находились еще и дети. После прибытия подкрепления, братья и их отец были задержаны. По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемых под стражу. Мать отпущена под подписку о невыезде