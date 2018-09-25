Целая семья оказалась за решеткой за нападение на полицейских в Завьялово

Опубликована: 24 Сентября 2018 г. 16:29

Пьяные жильцы одной из квартир в Завьялово с кулаками набросились на полицейских, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

21 сентября сотрудники МВД получили сообщение о квартирной краже. Решив проверить причастность одного из жителей села, правоохранители наведались к нему домой и обнаружили часть похищенного. Люди в форме предложили пьяному 25-летнему мужчине проехать с ними в отделение полиции, но он обматерил полицейских и отказался. В результате ему заломили руки за спину и надели наручники.

От криков проснулись остальные члены семьи – 22-летний брат и мать с отцом, которые также были пьяны. Вчетвером члены семьи напали на правоохранителей, стали их избивать. Полицейские не доставали табельное оружие поскольку дома находились еще и дети. После прибытия подкрепления, братья и их отец были задержаны. По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемых под стражу. Мать отпущена под подписку о невыезде
Загрузка...
Теги
суд СМИ ДТП самолет мода убийство Глазов природа правительство физкультура Ижевск алкоголь погода молодежь занятость МЧС музыка свадьба школа пенсия промышленность прокуратура хоккей религия технологии Удмуртия бизнес Завьялово финансы конкурс образование вода штраф ЖКХ лес фестиваль пристав Малая Пурга Ижавто кино Голливуд ГИБДД Украина Балезино Интернет МВД терроризм туризм бюджет ГЖД наркотики строительство пожар здоровье Владимир Путин животные Госсовет УР спортсмен дороги армия транспорт оружие футбол Россия Ува безопасность Можга ремонт Александр Волков выставка семья Дмитрий Медведев розыск полиция выборы Воткинск творчество дети траур Игра Новый год/Рождество США долг инвалид ИжГТУ СКП медицина телевидение праздник зоопарк банк звезда ветеран рейтинг торговля Сарапул Москва преступление депутат видео
Все теги
Яндекс.Погода