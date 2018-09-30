Гололед грозит Удмуртии в ночные и вечерние часы

Опубликована: 28 Сентября 2018 г. 16:48

Автолюбителей в Удмуртии предупредили о гололеде на дорогах. Информагентство СУСАНИН опубликовало это сообщение со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

В период с 28 по 30 сентября 2018 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Республик Татарстан, Удмуртия, Карелия, Пермского края прогнозируются осадки в виде снега с дождем.

По ночам столбики термометров в Удмуртской Республике будут опускаться ниже ноля, буде образовываться гололед. «Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной при проведении дорожных работ», - предупреждают дорожники


Теги
Сарапул туризм самолет СМИ Ижевск полиция Москва дети США Владимир Путин Новый год/Рождество ДТП звезда убийство выборы алкоголь Россия пристав животные преступление Украина траур фестиваль Интернет мода банк Завьялово транспорт Можга армия конкурс безопасность лес хоккей прокуратура религия бизнес МВД наркотики Дмитрий Медведев розыск промышленность погода ремонт СКП ИжГТУ здоровье пенсия Ижавто ветеран футбол кино молодежь суд МЧС долг медицина семья правительство инвалид выставка вода Александр Волков Малая Пурга телевидение музыка ЖКХ финансы видео ГЖД Балезино природа ГИБДД Игра Глазов торговля рейтинг Госсовет УР терроризм образование физкультура оружие спортсмен Удмуртия Ува Воткинск штраф школа творчество свадьба занятость зоопарк праздник технологии пожар строительство депутат бюджет дороги Голливуд
Все теги
Яндекс.Погода