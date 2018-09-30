Гололед грозит Удмуртии в ночные и вечерние часы

Опубликована: 28 Сентября 2018 г. 16:48





В период с 28 по 30 сентября 2018 года на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Республик Татарстан, Удмуртия, Карелия, Пермского края прогнозируются осадки в виде снега с дождем.По ночам столбики термометров в Удмуртской Республике будут опускаться ниже ноля, буде образовываться гололед. «Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники, задействованной при проведении дорожных работ», - предупреждают дорожники