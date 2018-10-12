В Воткинске разыскивают родственников погибшего в боях 1942 года пилота

Опубликована: 9 Октября 2018 г. 10:32

Военный комиссариат города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов Удмуртской Республики разыскивает родственников пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, младшего лейтенанта ЛИСИНА АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 1922 года рождения.

Известно, что Лисин Аркадий Александрович родился в г. Воткинске Удмуртской АССР. Был призван в Советскую Армию Воткинским РВК. 21 июля 1942 года не вернулся с боевого задания.

В сентябре 2018 года при проведении поисковых работ в Смоленской области поисковым отрядом «Боевое Братство» были обнаружены останки сбитого самолета и останки его экипажа. Установлено, что пилотировал самолет Лисин Аркадий Александрович, уроженец города Воткинска.

Согласно архивным документам, в графе "Родственники" записан отец – Лисин Александр Данилович. После войны родители Лисина Аркадия Александровича проживали по адресу: г. Воткинск, ул. Антонова, дом 81 (в другом документе, г. Воткинск, ул. Антонова, дом 68).

Для получения дополнительной информации предлагают обратиться в военный комиссариат города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов.

Время работы: с 8-30 до 17-30, обед с 12-30 до 13-30. Среда - неприемный день.

Телефон для справок: 5-16-56 (добавочный 213).


Теги
дети Глазов бюджет Балезино Новый год/Рождество животные Малая Пурга Украина финансы Интернет кино США здоровье полиция рейтинг Владимир Путин свадьба физкультура творчество наркотики пристав религия депутат правительство инвалид выставка бизнес Госсовет УР Александр Волков вода Ижевск безопасность Россия Удмуртия медицина ДТП Ижавто Голливуд Москва суд розыск хоккей ГИБДД ЖКХ выборы промышленность пожар молодежь мода оружие Игра транспорт самолет образование Завьялово преступление пенсия природа Воткинск ветеран долг футбол СКП Дмитрий Медведев технологии строительство Можга звезда армия алкоголь музыка погода фестиваль ремонт лес МЧС ГЖД телевидение МВД семья спортсмен дороги конкурс Сарапул праздник школа зоопарк Ува торговля штраф ИжГТУ занятость банк прокуратура терроризм туризм убийство СМИ видео траур
Все теги
Яндекс.Погода