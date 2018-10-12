В Воткинске разыскивают родственников погибшего в боях 1942 года пилота

Опубликована: 9 Октября 2018 г. 10:32





Военный комиссариат города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов Удмуртской Республики разыскивает родственников пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, младшего лейтенанта ЛИСИНА АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 1922 года рождения.

Известно, что Лисин Аркадий Александрович родился в г. Воткинске Удмуртской АССР. Был призван в Советскую Армию Воткинским РВК. 21 июля 1942 года не вернулся с боевого задания.

В сентябре 2018 года при проведении поисковых работ в Смоленской области поисковым отрядом «Боевое Братство» были обнаружены останки сбитого самолета и останки его экипажа. Установлено, что пилотировал самолет Лисин Аркадий Александрович, уроженец города Воткинска.

Согласно архивным документам, в графе "Родственники" записан отец – Лисин Александр Данилович. После войны родители Лисина Аркадия Александровича проживали по адресу: г. Воткинск, ул. Антонова, дом 81 (в другом документе, г. Воткинск, ул. Антонова, дом 68).

Для получения дополнительной информации предлагают обратиться в военный комиссариат города Воткинска, Воткинского и Шарканского районов.

Время работы: с 8-30 до 17-30, обед с 12-30 до 13-30. Среда - неприемный день.

Телефон для справок: 5-16-56 (добавочный 213).