В Удмуртии ищут 16-летнюю девушку

Опубликована: 11 Октября 2018 г. 14:24



Фото: vk.com/psoregion18 Фото: vk.com/psoregion18

Пропавшую 16-летнюю девушку ищут в Удмуртии, сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Регион 18» в социальной сети «ВКонтакте».

Пропала Мафтуна Хайдарова накануне, 10 октября. Днем девушка уехала из дома в деревне Старый Чультем Завьяловского района в Ижевск, чтобы купить себе куртку. Последний раз она выходила на связь в среду в 17:30.

На вид пропавшей 16 лет. Рост девушки около 150 сантиметров, телосложение среднее. Волосы черные ниже плеч.

Была одета в серый вязаный свитер до колен, черные джинсы и черные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Мафтуны, просят позвонить на горячую линию ПСО: 8 (951) 195-29-71, или в полицию ­– 02 (102 с мобильных).