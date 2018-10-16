Опасное мясо кур изъяли из продажи в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:55

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике и представителями Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики выявлен факт нарушения ветеринарно-санитарного законодательства Российской Федерации.

Установлено, что в складском помещении, расположенном на территории Ленинского района г. Ижевска, 27-летний индивидуальный предприниматель - гражданин одной из стран ближнего зарубежья - торговал курицей с нарушением правил хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов. Экспертиза выявила превышение нормы микроорганизмов, способное вызвать токсикоинфекцию или пищевое отравление. С места происшествия изъято 350 кг. мяса птицы. На одной из коробок было обозначено "Халяль".

По материалам оперативников сотрудниками Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 2 лет.