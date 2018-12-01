Председателя удмуртского отделения КПРФ Владимира Бодрова подозревают в изнасиловании

Опубликована: 27 Ноября 2018 г. 15:12

По утверждению одного из анонимных телеграмм-каналов в Удмуртском отделении Коммунистической партии Российской федерации скандал: "У коммунистов сегодня жарко. Идёт отчётно-выборная конференция, по итогам которой будет избран новый состав республиканского комитета КПРФ. Владимиру Бодрову, обвиняемому в изнасиловании, будет очень тяжело оставить за собой статус первого секретаря. Коммунисты требуют перезагрузки."

Кроме того, на канале представлена фотография одинокой пикетчицы, стоящей с плакатом: "Насильникам и извращенцам не место в партии. Коммунисты, сделайте правильный выбор." При этом, анонимный автор телеграмм-канала отредактировал надпись. По версии анонима, это был "одиночный пикет, на плакате была всего одна надпись: "насильникам и извращенцам не место в госсовете!"

Кроме того, на канале утверждается, что во время сессии депутат от КПРФ Петр Басов подал заявление в комиссию Госсовета Удмуртии по этике, с просьбой рассмотреть информацию по депутату Госсовета Удмуртии от КПРФ Владимиру Бодрову, обвиняемому в изнасиловании девушки. Петр Басов заявил, что эта информация накладывает тень на весь депутатский корпус республиканского парламента.

Вместе с тем, стоит отметить, что скандалы в удмуртском КПРФ давно не новость. Так, еще в 2017 году на пост руководителя региона от КПРФ был выдвинут Бодров. Но многие коммунисты предлагали выдвинуть Владимира Красильникова, который, не будучи членом партии, является депутатом Госсовета от КПРФ. А по итогам выборов в Госсовет УР Бодрова обвиняли в провале предвыборной кампании. В результате четверо избранных от КПРФ депутатов отказали Бодрову в доверии и избрали руководителем фракции Алексея Конорюкова, сообщает "Реальное время".


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