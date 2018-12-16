Конституционный суд РФ утвердил новую границу между Ингушетией и Чечней

Опубликована: 7 Декабря 2018 г. 16:09





"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - говорится в материалах Конституционного суда. Речь идет о соглашении об установлении границы, которое в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.

КС постановил, что "соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия не противоречат Конституции РФ". Проведение в Ингушетии референдума по установлению административной границы с Чечней не является необходимым.

Граница между этими республиками не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. "Если граница между двумя сопредельными субъектами отсутствует, речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границы. В данном деле утверждение границ Советом Федерации не предполагается", - говорится в документах.



Еще в октябре соглашение о новой границе было ратифицировано парламентами обеих республик, но акт был оспорен группой депутатов ингушского парламента. Они обратились в КС Ингушетии, и в конце октября этого года, рассмотрев данный вопрос, суд признал новую границу не соответствующей конституции субъекта. Кроме того, решение об установлении границы вызвало споры. Так, против него выступали некоторые представители общественности Ингушетии, адвокаты и представители тейпа (рода) Орстхой, которые исторически селились на границе Чечни и Ингушетии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 8 ноября обратился в Конституционный суд РФ. Суд рассмотрел обращение Евкурова на открытом заседании 27 ноября, где заслушал мнения сторон и определил конституционность достигнутого властями республик соглашения о границе.



