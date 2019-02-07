В селе Дебесы насмерть сгорели трое мужчин

Опубликована: 29 Января 2019 г. 09:03

В результате пожара в с. Дебесы Удмуртской Республики погибли трое мужчин. Еще один доставлен с травмами в больницу.

26 января около 15 часов 45 минут в одном из жилых домов по ул. Антонова в с. Дебесы произошел пожар. В огне погибли 30-, 36- и 53-летние мужчины, в том числе хозяин дома. Один из пострадавших -  43-летний мужчина доставлен в больницу с многочисленными резаными ранами, которые получил когда выбил окно и выпрыгнул туда.

По данным проверки, накануне случившегося ранее судимые мужчины отмечали освобождение из-за решетки одного из них. Причиной пожара считают неосторожное курение в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие провело осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, опрашиваются очевидцы. Принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего.


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