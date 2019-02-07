Ижевский оппозиционер Тимофей Клабуков подтвердил репутацию пьющего преступника

Опубликована: 29 Января 2019 г. 11:12





18 января Тимофея Клабукова задержали за вождение автомобиля без прав на управление.

Осенью 2018 года Тимофея Клабукова лишили права управления автомобилем на 19 месяцев, сообщает "СУСАНИН". По приговору суда известный общественник должен был еще заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Однако привычку садиться за руль «правозащитник» Клабуков не бросил и продолжил нарушать закон.

Из нового приговора суда следует, что Клабуков подтвердил обстоятельства дела и признал свою вину. Суду были представлены доказательства того, что он водил свой джип уже будучи лишенным прав неоднократно, в ноябре и в декабре 2018 года.

Организатор оппозиционных митингов, состоявший в самых разнообразных политических партиях, бывший руководителем «штаба Навального» легко отделался. По статье 12.7 КОАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» Клабукову назначили самое легкое наказание: 100 часов общественных работ. Хотя по той же статье могли и арестовать до 15 суток. Признание вины и наличие на иждивении у преступника несовершеннолетних детей для суда стали смягчающими обстоятельствами.

Был ли он снова пьян, неизвестно. Суду доказательств опьянения Тимофея Клабукова представлены не были. Но, знающие люди не удивятся, если в момент задержания он был нетрезв. Вообще история злоупотребления психо-активными веществами у Клабукова весьма богатая. В юности увлечение наркотиками для него завершилось в колонии, куда он попал после нескольких краж. Клабуков был неоднократно судим за уголовные преступления. По слухам, даже его мать становилась жертвой преступлений.

Предстоит ли Клабукову махать лопатой, убирая снег, или его ожидает другая, на этот раз полезная, работа, станет известно после того, как решение суда вступит в законную силу. У преступника было 10 дней, чтобы подать апелляцию.