На три млн рублей нагрели мошенники пенсионерку в Удмуртии

Опубликована: 29 Января 2019 г. 12:08





Мошенники предлагали ей увеличить доход, покупая криптовалюту на сайте в интернете. Потерпевшая заполнила анкету, в ответ ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником брокерской компании и предложил преумножить свои средства, переведя их в биткойны.Пенсионерка перевела злоумышленникам сначала 1 млн рублей, но мошенники смогли выцыганить еще 2 млн рублей. В итоге потерпевшая даже взяла несколько кредитов и перевела на счет преступников 3 000 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).