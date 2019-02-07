На три млн рублей нагрели мошенники пенсионерку в Удмуртии

Опубликована: 29 Января 2019 г. 12:08

Пенсионерка из Удмуртии потеряла на «биткоинах» 3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Мошенники предлагали ей увеличить доход, покупая криптовалюту на сайте в интернете. Потерпевшая заполнила анкету, в ответ ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником брокерской компании и предложил преумножить свои средства, переведя их в биткойны.

Пенсионерка перевела злоумышленникам сначала 1 млн рублей, но мошенники смогли выцыганить еще 2 млн рублей. В итоге потерпевшая даже взяла несколько кредитов и перевела на счет преступников 3 000 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).



Теги
физкультура видео рейтинг конкурс животные инвалид Украина Александр Волков туризм Завьялово пожар Ижавто Россия ЖКХ погода телевидение музыка банк правительство траур розыск Дмитрий Медведев Голливуд преступление Сарапул ГЖД спортсмен терроризм зоопарк штраф торговля промышленность бюджет ИжГТУ Ижевск финансы Владимир Путин убийство Балезино Интернет дети наркотики бизнес самолет Воткинск образование транспорт Глазов оружие хоккей Удмуртия здоровье ГИБДД Госсовет УР кино религия свадьба США технологии природа строительство молодежь пенсия ветеран фестиваль МЧС СКП полиция Можга ДТП мода медицина СМИ звезда Игра Ува праздник суд дороги выставка депутат выборы школа прокуратура безопасность армия пристав МВД алкоголь семья Малая Пурга творчество занятость лес ремонт Новый год/Рождество вода долг футбол Москва
Все теги
Яндекс.Погода