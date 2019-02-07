Рамиль Гайнуллин стал главой Ленинского района Ижевска

Опубликована: 29 Января 2019 г. 12:54



Фото: ИА "Сусанин" Фото: ИА "Сусанин"

Администрацию Ленинского района Ижевска возглавил бывший депутат по Железнодорожному округу Рамиль Гайнуллин, сообщила пресс-служба администрации города.

Депутаты городской думы Ижевска согласовали назначение на сессии 20 декабря 2018 года.

Напомним, ранее возглавлявший администрацию Ленинского района Александр Ожмегов 30 ноября вышел на заслуженный отдых, сообщает ИА "Удмуртия".

Справка

Гайнуллин Рамиль Ильдарович

Родился 20 декабря 1978 года в городе Янаул Башкортостана.

В 1996 году поступил в Уральский государственный университет путей сообщения (Екатеринбург);

В 2001 году, после окончания университета, начал трудовую деятельность на грузовой станции Сайгатка (Чайковский), затем был назначен на должность начальника станции Сайгатка;

В 2002 году переведен на внеклассную сортировочную станцию Агрыз заместителем начальника станции Агрыз по грузовой работе;

В 2009 году перешел в Ижевский центр организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением на должность заместителя начальника центра- начальника отдела коммерческой работы в сфере грузовых перевозок;

В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в Ижевском филиале РАНХиГС при президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление»;

В 2015 году назначен на должность начальника Ижевского отдела коммерческой работы Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;

С 2017 года работал заместитель начальника Ижевского агентства фирменного транспортного обслуживания - начальником отдела грузовой и коммерческой работы Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания - структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания-филиала «РЖД».