9 тысяч кубометров снега ежедневно вывозят из Ижевска с помощью ГИБДД

Опубликована: 30 Января 2019 г. 12:47





Девять тысяч кубометров снега каждый день вывозят дорожники с ижевских улиц.

На улице Сакко и Ванцетти снег убирают в 10 утра. Время для вывоза снега выбрано после того, как утренний коллапс закончился.

Чтобы беспрепятственно вывезти горы снега с проезжей части, коммунальщикам пришлось подключить к работе сотрудников ГИБДД. Часто случается, что автомобилисты игнорируют временные предупреждающие знаки — «Стоянка запрещена» — искать таких невнимательных водителей помогают инспекторы.

Вместе с тем, чтобы избежать дорожных конфликтов, каждый водитель в любое время может отследить график вывоза снега с городских улиц на сайте городской администрации, то есть, заранее знать, на каких проездах и в какой период не стоит парковать автомобиль.