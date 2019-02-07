9 тысяч кубометров снега ежедневно вывозят из Ижевска с помощью ГИБДД

Опубликована: 30 Января 2019 г. 12:47

Девять тысяч кубометров снега каждый день вывозят дорожники с ижевских улиц. 

На улице Сакко и Ванцетти снег убирают в 10 утра. Время для вывоза снега выбрано после того, как утренний коллапс закончился.

Чтобы беспрепятственно вывезти горы снега с проезжей части, коммунальщикам пришлось подключить к работе сотрудников ГИБДД. Часто случается, что автомобилисты игнорируют временные предупреждающие знаки — «Стоянка запрещена» — искать таких невнимательных водителей помогают инспекторы. 

Вместе с тем, чтобы избежать дорожных конфликтов, каждый водитель в любое время может отследить график вывоза снега с городских улиц на сайте городской администрации, то есть, заранее знать, на каких проездах и в какой период не стоит парковать автомобиль. 


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