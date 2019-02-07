Повредившего памятник героям войны в Камбарке вандала-психа отправили лечиться

Опубликована: 30 Января 2019 г. 12:56





В Удмуртии 14-летнему подростку, обвиняемому в вандализме, назначили принудительное лечение, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вечером 21 августа 2018 года юноша залез на памятник бойцам из города Камбарка, павшим в годы Великой отечественной войны и сломал облицовочные верхние плитки. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением следователя и гособвинителя о том, что несовершеннолетний был невменяем. Юношу отправили лечиться в психиатрическое лечение в стационарных условиях общего типа.