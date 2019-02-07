Повредившего памятник героям войны в Камбарке вандала-психа отправили лечиться

Опубликована: 30 Января 2019 г. 12:56

В Удмуртии 14-летнему подростку, обвиняемому в вандализме, назначили принудительное лечение, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вечером 21 августа 2018 года юноша залез на памятник бойцам из города Камбарка, павшим в годы Великой отечественной войны и сломал облицовочные верхние плитки. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением следователя и гособвинителя о том, что несовершеннолетний был невменяем. Юношу отправили лечиться в психиатрическое лечение в стационарных условиях общего типа.


Теги
строительство убийство Ижевск банк Госсовет УР преступление образование Ижавто пенсия безопасность правительство Ува выставка Балезино США школа медицина занятость Владимир Путин розыск зоопарк кино лес Глазов Сарапул технологии музыка суд оружие терроризм промышленность прокуратура видео ремонт алкоголь финансы Дмитрий Медведев религия свадьба ЖКХ траур животные Удмуртия торговля МВД наркотики депутат пристав хоккей рейтинг ИжГТУ мода Россия Завьялово долг Можга СМИ праздник инвалид вода Украина телевидение фестиваль бюджет ГИБДД ветеран туризм Воткинск семья дороги транспорт бизнес Новый год/Рождество Москва молодежь творчество штраф конкурс пожар полиция выборы СКП Игра погода МЧС звезда Александр Волков Голливуд здоровье физкультура природа самолет Малая Пурга Интернет спортсмен ГЖД армия ДТП дети футбол
Все теги
Яндекс.Погода