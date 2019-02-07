В Можге на автобусах можно будет ездить за 15 рублей

Опубликована: 30 Января 2019 г. 14:38

В феврале жители Можги смогут платить за проезд в городском транспорте компании «Удмуртавтотранс» 15 рублей.

На сайте автоперевозчика сообщается, что такую цену установят при оплате транспортной картой с тарифом «Электронный кошелёк» или бесконтактной картой любого банка, мобильными приложениями Apple Pay и Android Pay. Пока лишь в феврале, но если пассажиропоток в Можге увеличится, то акция продолжится и в марте.

Сейчас тариф при оплате наличными составляет 24 рубля, то есть экономия достигнет почти 40%. Эксперимент призван увеличить долю электронных платежей. Перевозчик надеется снизить издержки, сократить финансовые потери, мотивировать можгинцев не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.

Напомним, что «Удмуртавтотранс» получил право на обслуживание 10 автобусных маршрутов в Можге. Предприятие напоминает, что транспортные карты «Стриж» с тарифом «Электронный кошелёк» выдаются бесплатно по адресу: ул. Фалалеева, 13 (режим работы: пн-пт с 7:30 до 17:30). Пополнить карту можно через терминалы QIWI, в банкоматах и терминалах Сбербанка, а также дома, с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн». Карта действует в других городах Удмуртии, в том числе в Ижевске на маршрутах «ИПОПАТ» и «ИжГЭТ».


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