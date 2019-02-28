Принцесса Монако Стефания может посетить фестиваль циркового искусства в Ижевске

Опубликована: 11 Февраля 2019 г. 16:55





Наш источник, пожелавший остаться анонимным, поведал, что в Удмуртию может приехать дочь князя Монако Ренье III и голливудской киноактрисы Грейс Келли, принцесса Стефания.



Визит может состояться в марте 2019 года, когда в столице республики пройдет традиционный международный фестиваль циркового искусства. Принцесса известна свой любовью к цирку и даже была замужем за цирковым акробатом.



Стефания Мария Елизовета Гримальди родилась в Монако 1 февраля 1965 года. Крёстный отец — Джон Брендан Келли мл. (брат матери), крёстная мать баронесса Элизабет-Анн де Масси (двоюродная сестра Стефании). Училась в пансионате Де Дамс де Сант-Мор в Монако. Посещала курсы Дюпанлу в Париже. В школьные годы занималась фортепиано, бальными танцами и гимнастикой. В 1982 году получила степень бакалавра.

13 сентября 1982 году Стефания в автомобиле, за рулём которого была её мать, попала в автокатастрофу, в результате которой Грейс Келли погибла, а Стефания получила многочисленные ушибы и серьёзный перелом шеи.В 1983 — 1984 годах проходила стажировку в доме моды Кристиана Диора под руководством Марка Боана.С 1985 по 1987 выпустила коллекцию купальников и пляжной одежды под маркой Pool Position.Является президентом Молодёжного Центра Монако, президентом Центра Досуга Принцессы Стефании.Является почётным членом организационного комитета Фонда Принцессы Грейс в США.С 1985 года возглавляет организационный комитет Театра Принцессы Грейс.С 2005 года является председателем организационного комитета Международного фестиваля цирка в Монте-Карло.В 2003 году создала ассоциацию «Женщины против СПИДа» (фр. Femmes face au sida), которая в 2004 году становится «Fight AIDS Monaco». 10 ноября 2005 года награждена Большим Крестом Ордена Гримальди за участие в гуманитарных областях, в борьбе против СПИДа, поддержку искусства.6 октября 2006 года назначена специальным представителем UNAIDS. Также является «Послом доброй воли» этой организации.В 2013 году спасла двух слонов из зоопарка французского города Лион. У слонов обнаружили туберкулёз, и их решили усыпить. Стефания взяла их под свою опеку. Теперь два слона Бэби и Непал живут в парке горного владения Гримальди Mont Agel.Свободно говорит на английском и итальянском. Любимыми видами спорта являются плавание, катание на водных лыжах, горные лыжи.Дважды была замужем. Имеет троих детей.