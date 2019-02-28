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Бывшего директора фонда капремонта Удмуртии арестовали в Ижевске
Опубликована: 15 Февраля 2019 г. 12:45 Депутата Госсовета Удмуртии, бывшего директора фонда капремонта региона, а ныне заместителя директора ООО «Юг» Андрея Смирнова заподозрили в растрате бюджетных средств при аренде офиса у самого себя.
ИА «Сусанин» сообщает, что 14 февраля Октябрьский районный суд поместил его под домашний арест на два месяца до 13 апреля. Его обвиняют в совершении двух преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).
Предполагается, что он вместе со своим заместителем, Алексеем Горбуновым, купил помещения, которые в последствии сдавал в аренду фонду. Кроме того, за счет бюджета в здании провели ремонт. Имущественный ущерб составил более 20 млн рублей. Горбунова арестовали в марте 2018 года, и предъявили обвинение по той же части 4 статьи 160 УК РФ. На момент ареста Смирнов и Горбунов фактически поменялись должностями, но находились в прямой связи по работе в фонде.
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