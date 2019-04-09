Координатор "Открытой России" только неделю поработает руками

Опубликована: 21 Марта 2019 г. 15:07





40 часов простого физического труда предстоит одному из оппозиционеров Ижевска. Суд не понял его шутки с подменой одного протеста другим.

Пикет, согласованный властями города, проходил 24 февраля в Сквере Победы. Оппозиционерам разрешили проведение мероприятия прямо под окнами Госсовета Удмуртии, в сотне метров от резиденции главы региона, около монумента боевой и трудовой славы.

Никто не чинил препятствий при пикетировании, тема которого была заявлена достаточно острая: "Привлечение внимания к фактам негуманных действий сотрудников правоохранительных органов, критика уголовного преследования по статье 284.1 УК РФ, критика правоохранительных органов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации".

Вот только Сергею Урбану, координатору "Открытой России" в Ижевске, был необходим скандал. Мечтая о "хайпе", он внезапно объявил это мероприятие акцией памяти убитого политика Бориса Немцова. К провокации Урбан готовился заранее, так у него были заготовлены плакаты, содержание которых шло вразрез с заявленной организатором темой. Этим и заинтересовалась полиция. Был составлен административный протокол, дело отправилось в суд и он вынес решение не в пользу провокатора из "Открытой России".

Впрочем, сам организатор провокации не расстраивается, готовится судиться дальше, пытаться "словить хайп" и в дальнейшем. Своего он добился: снова оказался в центре внимания сайта американской государственной корпорации "Радио Свобода", "Idel.Реалии", который в Поволжье занимается распространением заокеанской пропаганды и предоставляет трибуну радикалам всех мастей - от нацистов самых разных национальностей и до крайних коммунистов и анархистов. По традиции "Idel.Реалии" солгали в своем материале, написав, что Сергей Урбан проводил мероприятие памяти Бориса Немцова.

Стоит отметить, что Урбан идет по стопам старших товарищей из "Открытой России". Ранее Сергей Урбан уже привлекался по статье 20.2 КоАП "нарушение порядка проведения публичного мероприятия". Тогда ему был назначен штраф в размере 28 тыс. рублей.